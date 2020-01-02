السعودية اليوم / إيقاف 36 مهاجرًا غير شرعي بالجزائر



الجزائر 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

أوقفت وحدات من حرس السواحل والأمن الجزائريين 36 مهاجرًا غير شرعي، كانوا يستعدون للتوجه إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد مصدر أمني جزائري اليوم بأنه تم إيقاف 27 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين بوسط البحر بمحافظة مستغانم، فيما أوقف 9 آخرون بالقرب من منطقة بيجور بنفس المحافظة، لافتًا الانتباه إلى أنه جرى تقديم الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة، بتهمة محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية.

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22:09ت م

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