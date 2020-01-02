شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لرئيس النيجر: ندعمكم في محاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وعبر خادم الحرمين الشريفين، لفخامته عن إدانة المملكة للأعمال الإرهابية التي وقعت في النيجر، مؤكدًا - أيده الله - وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار الدول والشعوب.
من جهته، أعرب رئيس جمهورية النيجر لخادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لموقف المملكة وإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعلى جهود المملكة المشهودة في مكافحة الإرهاب.
كما تم خلال الاتصال الهاتفي، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين لرئيس النيجر: ندعمكم في محاربة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.