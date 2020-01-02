شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لرئيس النيجر: ندعمكم في محاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، لفخامته عن إدانة المملكة للأعمال الإرهابية التي وقعت في النيجر، مؤكدًا - أيده الله - وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار الدول والشعوب.

من جهته، أعرب رئيس جمهورية النيجر لخادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لموقف المملكة وإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية، وعلى جهود المملكة المشهودة في مكافحة الإرهاب.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.