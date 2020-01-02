شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الاعتداءات على السفارة الأمريكية في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد. واعتبرت الوزارة تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية.

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