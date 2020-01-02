شكرا لقرائتكم المملكة: الاعتداءات على السفارة الأمريكية ببغداد انتهاك للأعراف الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-02 المملكة: الاعتداءات على السفارة الأمريكية ببغداد انتهاك للأعراف الدولية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد. واعتبرت الوزارة تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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