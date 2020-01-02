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المملكة: الاعتداءات على السفارة الأمريكية ببغداد انتهاك للأعراف الدولية

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2020-01-02

المملكة: الاعتداءات على السفارة الأمريكية ببغداد انتهاك للأعراف الدولية

متابعات الخليج 365 - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.

واعتبرت الوزارة تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية.

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