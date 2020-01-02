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إصابات في حادث مروري على طريق الساحل القديم
نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج
متابعات الخليج 365 - الليث
شهد طريق الساحل القديم باتجاه الليث حادث انحراف مركبة وانقلابها ووقوع عدد من الإصابات.
وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية عن انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق ”الساحل القديم باتجاه الليث”.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات حيث باشرت الجهات المختصة الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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