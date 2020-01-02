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2020-01-02 إصابات في حادث مروري على طريق الساحل القديم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج متابعات الخليج 365 - الليث شهد طريق الساحل القديم باتجاه الليث حادث انحراف مركبة وانقلابها ووقوع عدد من الإصابات. Advertisements وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية عن انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق ”الساحل القديم باتجاه الليث”. وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات حيث باشرت الجهات المختصة الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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