هل يزيد دعم حساب المواطن بتراجع الدخل؟ البرنامج يجيب

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراء الذي يجب القيام به حال تغير الدخل بالنقصان بسبب ترك الوظيفة.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا من مواطنة تركت عملها وترغب في الاستفسار عن زيادة دعم حساب متابعات الخليج 365.

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وقالت خدمة المستفيدين: لا بد من الدخول إلى حسابك (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) وتغيير الحالة الوظيفية لديك إلى (لا توجد وظيفة) وحذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ)، وسوف يتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة أخرى.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 التذكير بمعايير استحقاق الدعم بالقول : ويصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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