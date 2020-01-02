مطعم وجبات سريعة شهير يسيء لأهل الباحة !

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

اشتكى عدد من أهالي الباحة من إساءة مطعم وجبات سريعة لهم مستخدمًا عبارات سبق وأن استخدمها أحد الأشخاص في الإساءة إلى منطقة الباحة وأهلها وتم معاقبته بالسجن.

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البداية كانت مع سؤال مواطن من الباحة وجهه لحساب المطعم في ” تويتر ” يستفسر فيه عن عدم فتح فرع في منطقة الباحة ليأتي الرد الصادم من قبل المطعم بما نصه ” جينا لقيناكم نايمين “.

وتوالت الردود الغاضبة على رد المطعم مطالبين بأن يتم محاسبة صاحب الرد حيث قال ظافر الشيبان:” عيب عليكم هذا الأسلوب غير الحضاري”، فيما قال مواطن آخر ” بيرفعون عليك قضية”، وقالت مغردة :” أهل هالأكلات الشعبية الرائعة مو بحاجة لخبزتكم”.

كما طالب العديد برفع قضية على المطعم لسخريته من أهالي المنطقة والذي يأتي بعد مدة من مقطع الفيديو لأحد مشاهير التواصل الاجتماعي والذي تمت محاكمته بسجنه وتغريمه.

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