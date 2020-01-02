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مهرجان الملك عبدالعزيز يعيد التمياط للإبل
بعد انقطاع عدة سنوات
متابعات الخليج 365 - الرياض
تشكل الإبل مكانةً خاصة في نفوس عشاقها، فمهما طال بهم الزمن في الابتعاد عنها، فإن الحنين إليها يكون موجودًا، وتظل العودة إليها خيارًا متاحًا متى ما سنحت الظروف.
ولعل قصة الدكتور سلطان فهيد الهيلم التمياط، أحد الملاك المشاركين اليوم الخميس في فئة الشعل (50 سيف الملك)، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تؤكد هذا العشق الكبير.
ويرتبط الدكتور التمياط مع الإبل بعلاقة عشق قديمة، بدأت منذ الصغر، ورغم ابتعاده بسبب دراسة الطب، ومن بعدها الانخراط في المجال الطبي، دفعه الحنين والشوق، وهو يتابع النسخ السابقة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، للعودة! حيث شرع في شراء منقية تزامنًا مع النسخة الأولى من المهرجان، وتحديدًا منذ أربع سنوات، وعمل عليها؛ ليظهر في هذه النسخة ويشارك بقوة.
ويقول الدكتور التمياط: “علاقتي بالإبل قديمة، وهي علاقة حب وعشق، وهذا السبب دفعني لاقتناء أكثر أنواع الإبل ندرة؛ من أجل المحافظة على هذا الإرث القديم، من أجل الأجيال القادمة”.
وأشار إلى أن السمعة الكبيرة التي اكتسبها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، دفعته للمشاركة في هذه النسخة، وقدم التمياط شكره وتقديره لنادي الإبل، برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على الجهود الكبيرة التي يقدمها، مشددًا على أن الأسماء المستحدثة للمسابقات (بيرق المؤسس، وسيف الملك، وشلفا ولي العهد)، أعطت المسابقة طعمًا آخر، وباتت أكثر إثارةً، حيث يسعى كل مالك للظفر بواحدة من هذه الجوائز، التي تحمل أسماء غالية على الجميع، متمنيًا الذهاب بهذا الموروث الكبير إلى العالمية.
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