لجنة شورية تطلع على تدابير احترام مبادئ حقوق الإنسان بأمن الدولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زارت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي أمس الأول مقر رئاسة أمن الدولة وعددا من الأجهزة التابعة لها، وذلك بناء على دعوة من الرئاسة، حيث التقت اللجنة رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، وعددا من المسؤولين.

وأكد الهويريني خلال الاستقبال أهمية مثل هذه الزيارات للرقي بالأداء واكتساب الخبرات، وبيان الصورة المشرقة لهذا الوطن، كما استمعت اللجنة إلى التدابير المتخذة من جانب رئاسة أمن الدولة في مجال تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

من جانبه نوه رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالجهود التي تبذلها الرئاسة وأجهزتها في حفظ الأمن والتصدي للإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال عدد من البرامج والمشاريع.

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وأعرب اليامي عن شكره لرئيس أمن الدولة وجميع المسؤولين على ما وجدوه من شفافية ووضوح؛ مما يساعد اللجنة على أداء مهامها سواء من خلال دورها التنظيمي أو الرقابي في ظل ما تشهده المملكة من خطوات رائدة في جميع المجالات، ووفقا لرؤية المملكة 2030 التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بحقوق الإنسان وحمايتها.

كما زارت اللجنة مقر سجن المباحث العامة في الحائر، وشملت المكتب الدائم التابع لهيئة حقوق الإنسان، ومستشفى السجن، والمكتبة، والعيادات الطبية.

واطلع أعضاء اللجنة على ما تقدمه إدارة السجن من جهود تتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الموقوفين والمسجونين، والمعايير والمبادئ التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة إلى عدد من الموقوفين الذين أكدوا أنهم يحظون بالخدمات والمناشط التي تحفظ كرامتهم.

بعد ذلك زار أعضاء اللجنة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وشاهدوا عرضا مرئيا عن رسالة المركز ورؤيته وأهدافه والمرتكزات الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التي يقدمها، والمكانة الدولية التي حاز عليها، حيث ينظر إليه على أنه بيت خبرة دولي في مجال المعالجة الفكرية، كونه البرنامج الوحيد على مستوى العالم الذي يتعامل بشكل فعلي مع قضايا الإرهاب.