قضية كهربا تصل للفيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بات من المتوقع أن تصل قضية تسجيل محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب الاتحاد السابق إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما رفض الاتحاد المصري لكرة القدم تسجيل اللاعب.

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وقرر كهربا الرحيل عن الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي في يوليو الماضي، واتجه إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، معتبرا أن تعاقده انتهى مع النادي المصري بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يعود إلى مصر من بوابة الأهلي.

وأكد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية، أن النادي القاهري فوجئ بوجود أزمة في قيد كهربا (25 عاما) ضمن صفوفه، ما قد يتسبب في تأخر قيده لمدة 15 يوما.

وأردف «فوجئنا باستعلام أحد الأندية عن موقف اللاعب على النظام الالكتروني لاتحاد الكرة، وذلك عن طريق تقديم مستندات مزورة، وعلى أساسها تعطل القيد، والأزمة منعت قيد اللاعب في مباراة مصر المقاصة».