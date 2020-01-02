ديربي النصر والهلال يشعل مواجهات السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات.

ويأتي لقاء النصر والهلال الأبرز في الجولة، والذي سيقام على صالة هيئة الرياضة بالرياض، إذ يحتل الأول المركز الثاني برصيد (18) نقطة، بينما الثاني في المركز السادس برصيد (16) نقطة. يقود اللقاء عبدالله أدماوي وأيمن الحازمي وفهد قحل.

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ويستضيف أبها الذي يحتل المركز التاسع برصيد (11) نقطة نظيره أحد صاحب المركز الرابع برصيد (16) نقطة على صالة ضمك، ويقود اللقاء عادل الغانم ومازن الأسمري وعويد العنزي.

وفي المدينة المنورة يحل الشروق صاحب المركز الأخير برصيد (10) نقاط ضيفا على الأنصار الذي يحتل المركز السابع برصيد (13) نقطة، ويقود اللقاء محمد المرزوق وسعود الزويد وعبدالحميد أبوعصيدة.

ويلتقي الفتح مع الوحدة على أرضه، إذ يحتل الأول المركز الخامس برصيد (16) نقطة بينما الثاني في المركز الثامن برصيد (11) نقطة، ويقود المواجهة أحمد آل خميس وحمران علي وبدر السعران. في حين ستكون آخر مباريات الجولة الاثنين المقبل بين الاتحاد والأهلي على صالة الهيئة.

ويتصدر الاتحاد الترتيب بدون خسارة برصيد (20) نقطة، بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد (16) نقطة، ويقود المواجهة عادل سليس وعبدالله أدماوي وحسين حبيب.