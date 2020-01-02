تقطع السبل بـ250 شخصا في نزل بأستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقطعت السبل بنحو 250 شخصا لمدة أربعة أيام في نزل «كايجونا رودهاوس» الواقع بالقرب من الساحل الجنوبي، بسبب إغلاق طريق «إير» السريع الذي يعبر صحراء نولاربور في جنوب أستراليا.

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وقالت مديرة النزل لهيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي» إن سائقي الشاحنات والسيارات والعربات الكبيرة سيظلون عالقين حتى الاثنين على الأقل.

وطلب من السياح وجميع الأشخاص غير المقيمين الخروج من مناطق الحرائق في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز القريبتين، قبيل وصول موجة الحر في نهاية الأسبوع.

من جانبها أعلنت خدمات الإطفاء في نيوساوث ويلز «منطقة إجازة سياحية» تمتد لمسافة 240 كلم بجنوب منتجع قضاء العطلات في خليج باتيمانز على الحدود مع فيكتوريا.