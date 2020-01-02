ارتباط إغلاق مصانع السيارات بوفيات مدمني الأفيون بأمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت دراسة حديثة أن إغلاق مصانع تجميع السيارات أدى إلى زيادة معدل الوفاة نتيجة تعاطي جرعات زائدة من مخدر الأفيون.
وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية فإنه بعد خمس سنوات من إغلاق أي مصنع للسيارات ارتفع معدل الوفاة نتيجة تناول جرعة زائدة من الأفيون بين المواطنين في سن العمل في المنطقة بنسبة 85 % مقارنة بالمقاطعات التي لم تشهد إغلاق مصانع.
وشملت الدراسة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما في 112 مقاطعة صناعية وبخاصة في الجنوب والغرب الأوسط الأمريكي، والتي كان يوجد في كل واحدة منها مصنع واحد على الأقل لتجميع السيارات.
وحللت الدراسة حالات الوفاة التي وقعت نتيجة جرعة زائدة من الأفيون خلال الفترة من أول يناير 1999 حتى 31 ديسمبر 2016، حيث شهدت 29 مقاطعة أمريكية خلال فترة الدراسة إغلاق مصانع لتجميع السيارات. ورصدت النسبة الأكبر للزيادة في عدد حالات الوفاة نتيجة جرعة زائدة من الأفيون بين الرجال البيض من غير ذوي الأصول اللاتينية، بحسب الدراسة.
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