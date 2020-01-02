فيضانات إندونيسيا تحصد 21 قتيلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا أمس أن الفيضانات العارمة التي اجتاحت العاصمة جاكرتا والمناطق المجاورة مع بداية العام الجديد تسببت في وفاة 21 شخصا على الأقل.
وبدأت المياه تغمر أجزاء من جاكرتا والمناطق المجاورة أمس بعد 18 ساعة من هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها المنازل وجرفت السيارات.
وكان أجوس ويبوو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أعلن أمس أن 16 شخصا لقوا حتفهم نتيجة للفيضانات، مشيرا إلى أن بعض الوفيات نتجت عن الصعق بالكهرباء.
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