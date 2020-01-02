الإسماعيلي يحتج على التحكيم المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة تقدمت إدارة النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على حكم مباراته مع إنبي أمس الأول في الدوري الممتاز، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. وقال الإسماعيلي في بيان إنه «حريص بشكل كامل على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقاتها المختلفة، إلا أن ما حدث من الحكم ظلم واضح للنادي الإسماعيلي، حيث قام الحكم باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة، وتغاضى عن احتساب ضربتي جزاء صحيحتين بشهادة جميع من تابع اللقاء، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية، ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة، مما أثر على نتيجتها». وأوضح أنه «بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية لحفظ حقوق النادي في حالة عدم الاستجابة للطلبات» التي ذكرها.



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