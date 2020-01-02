تنفيذ 14 حديقة بـ85 مليون ريال في الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

في خطوة تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، تنفذ أمانة الأحساء حاليا أعمال 14 حديقة وساحة بلدية، بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف م2 بقيمة 85 مليون ريال على مستوى الحاضرة كأحد مستهدفات مبادرة مشاريع أنسنة المدن.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء النوافير المائية وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء وإنشاء دورات مياه عامة، إضافة إلى مشروعين آخرين، هما حفر آبار وخزانات ري للمزروعات، وإعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة وربطها بنظام سكادا «شبكة ري أتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة».

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم خلال جولته على مشاريع الحدائق أن مشاريع وخطط الأمانة القائمة والمستقبلية من شأنها أن تسهم في تعزيز أولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في أرجاء الحاضرة، تماشيا مع توجيهات حكومتنا وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمة للمواطن وتلبية لاحتياجاته في كل المجالات عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.