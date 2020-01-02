ورشة عمل تكاملية بين الصحة والدفاع المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت ورشة عمل تكاملية بين وزارة الصحة والدفاع المدني أمس الأول، بحث خلالها عدد من الموضوعات المشتركة بهدف توحيد الجهود وتفعيل آليات العمل بما يسهم في تحقيق السلامة في المنشآت الصحية ضمن المعايير المطبقة عالميا.

ومن أبرز المضوعات تحديث خطط الإخلاء الذاتي للمنشآت الصحية وإجراء التمارين الفرضية عليها بشكل دوري، وآلية تدريب موحدة للإخلاء الطبي، وتدريب موظفي المستشفيات على خطط الإخلاء في حال حدوث الحرائق، إضافة إلى تفعيل دور المتطوعين في المجال الصحي من ذوي التأهيل والتخصصات الذين يمكن الاستعانة بهم في حالات الطوارئ، ومتابعة ودعم مشروع فريق المساندة الطبية في حالة الكوارث، والتكامل مع فريق الدعم والإنقاذ في الدفاع المدني لتشكيل فريق لدعم الكوارث العالمية. وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات التي سيتم العمل بها عام 2020.