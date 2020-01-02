الصينية لغة ثانية للتدريس بجامعة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة اعتمد مجلس جامعة جدة اللغة الصينية كلغة ثانية للتدريس والأبحاث والنتاج العلمي بالجامعة. وأقر المجلس خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1441هـ أمس برئاسة مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، إنشاء معهد اللغة الصينية بالجامعة، ومذكرة التفاهم مع جامعة ميشيجن الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تعديل بعض سياسات وتعليمات الموارد الذاتية للجامعة، وبعض القواعد التنفيذية للائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة، إلى جانب اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية لصندوق الطلاب للعام المالي 2018م.



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