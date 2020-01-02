روحاني: لن نستسلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لا تنوي تغيير موقفها مع الولايات المتحدة، وشدد على أنها «لن تستسلم لها ولن تبيع حريتها واستقلالها».

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول، بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة «لن نساوم معها ولن نستسلم لها ولن نبيع حريتنا واستقلالنا، فهل يمكن أن نضيع ما تحقق بدماء الجهاد على مدى عقود طويلة؟».

وأقر بأن الأوضاع الاقتصادية في إيران ستتحسن على الفور إذا ما أبدت تنازلات مع الولايات المتحدة، وقال «لو تغيرت ظروفنا السياسية غدا بالمساومة، فإن سعر الدولار سينخفض إلى النصف، وستصبح معيشة الشعب أكثر انفراجا، إلا أن القيادة والدولة والحكومة والشعب والمفكرين متفقون في الرأي على أننا لن نفرط بأي ثمن».

وادعى روحاني أن علاقته مع 12 دولة ودية جدا ودافئة، وأن دولتين أو ثلاثا مقصرة في خلق الأجواء، متأملا أن تلتحق هذه الدول بقائمة الأصدقاء.