أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى العراق، وأكدت أن «المواطنين الأمريكيين في العراق عرضة بصورة كبيرة لأعمال عنف وخطف». Advertisements وقالت في نشرة حمراء نشرتها على موقعها الالكتروني الليلة الماضية إن «ميليشيات طائفية مناهضة للولايات المتحدة قد تهدد المواطنين الأمريكيين والمصالح الغربية في أنحاء العراق». يأتي ذلك بعد أن أعلنت السفارة تعليق كافة العمليات القنصلية بها حتى إشعار آخر، فيما انسحب محتجون عراقيون من أمام السفارة بعد اعتصام استمر يومين شهد إشعال حرائق وكتابة شعارات مناهضة للولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن «من هاجم السفارة إرهابيون وليسوا محتجين».



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