16 قتيلا في أعمال شغب داخل سجن بالمكسيك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب خمسة آخرون بجروح أمس إثر اشتباك داخل سجن في ولاية زاكاتيكاس وسط المكسيك.

وأفادت وزارة الأمن العام المكسيكية بأن السجناء خاضوا قتالا فيما بينهم استخدموا فيه مسدسات وسكاكين ضبطت بعد انتهاء أعمال الشغب، مضيفة أن السلطات اعتقلت سجينا بحوزته سلاحا ناريا، فيما عثر على ثلاثة مسدسات أخرى وسكاكين يعتقد أنها استخدمت في الاشتباك.