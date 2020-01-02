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16 قتيلا في أعمال شغب داخل سجن بالمكسيك

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واس - مكسيكوسيتي 0 تبليغ

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب خمسة آخرون بجروح أمس إثر اشتباك داخل سجن في ولاية زاكاتيكاس وسط المكسيك.

وأفادت وزارة الأمن العام المكسيكية بأن السجناء خاضوا قتالا فيما بينهم استخدموا فيه مسدسات وسكاكين ضبطت بعد انتهاء أعمال الشغب، مضيفة أن السلطات اعتقلت سجينا بحوزته سلاحا ناريا، فيما عثر على ثلاثة مسدسات أخرى وسكاكين يعتقد أنها استخدمت في الاشتباك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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