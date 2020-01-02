جموع تؤدي صلاة الاستسقاء في المناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والخشوع أدت جموع المصلين أمس صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة بدءا بالمسجدين الحرام والنبوي، تأسيا بسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - عند تأخر نزول المطر.
واكتظ البيت العتيق بالمصلين والقادمين من الزوار والمعتمرين لأداء مناسك العمرة من داخل المملكة وخارجها، حيث امتلأت أروقة وأدوار وسطوح وساحات المسجد الحرام بهم، رافعين أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يغيث البلاد والعباد، وأن يديم على هذه المملكة وسائر بلاد المسلمين أمنها واستقرارها.
ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مختلف السبل لراحة المصلين، ومنها توزيع السماعات الخاصة بترجمة الخطبة إلى لغات عدة بهدف تعميم الفائدة على المصلين.
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