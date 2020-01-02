برعاية خادم الحرمين «سار» تنظم منتدى الخطوط الحديدية 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تنظم الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، وبالتعاون مع وزارة النقل خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير الحالي بفندق الريتز كارلتون بالرياض «منتدى الخطوط الحديدية 2020».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار المالك «تعقد المملكة هذا الحدث المهم حول صناعة الخطوط الحديدية بالمنطقة، ليتشارك الجميع آخر مستجدات هذا القطاع وقصص نجاحه وإنجازاته، إضافة إلى تحدياته مع تسليط الضوء على المملكة كلاعب نشط في صناعة الخطوط الحديدية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإظهار أهمية هذه الصناعة في المملكة من حيث أحدث تقنياتها وفرص استثمارها وتأثيرها على الاقتصاد والسياحة والخدمات اللوجستية بالمنطقة، بما يتماشى مع رؤية 2030».

ويستهدف المنتدى محليا تسليط الضوء على تطور ونمو قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة ويقدم فرصا استثمارية متميزة للمستثمرين المحليين مع إبراز دور المملكة كمركز رئيس للخدمات اللوجستية بالمنطقة، مما يشكل ركيزة رئيسية من ركائز رؤية المملكة 2030.

كما سيعمل على وضع قطاع الخطوط الحديدية في المملكة على الخريطة العالمية عبر جمع رواد قطاع الخطوط الحديدية حول العالم تحت سقف واحد، لابتكار فرص استثمارية استثنائية عبر منتدى يضم مجموعة من الشركات العالمية المختصة بمجال النقل، ولمناقشة مواضيع محورية يتحدث فيها بعض رواد القطاع بالعالم، مع إتاحة منصة دولية لتقديم نتائج عالية الجودة تتنوع بين المفاهيم وتبادل التجارب الناجحة.

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ويسعى المنتدى لبناء قاعدة علاقات راسخة مع رواد قطاع الخطوط الحديدية العالميين، لتوفير مرجعية متنوعة لصقل تجارب القطاع بالمملكة، وتعزيز خبرات المواهب السعودية المعنية بمهام صناعة النقل بوجهها الحضاري الذي يعكس مكانة المملكة للعالم بصورة لائقة.

ويهتم بفتح آفاق استثمارية أجنبية ومحلية وطرح أفكار جديدة في عالم صناعة الخطوط الحديدية والنقل وتسليط الضوء على تطور القطاع بالمملكة واستقطاب استثمارات ناجحة من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ وتشغيل شبكات الخطوط الحديدية.

وتصاحب المنتدى مجموعة من ورش العمل لتبادل وإثراء المعرفة الفنية حول قضايا مرتبطة بالخطوط الحديدية، يشارك فيها نخبة من الخبراء المحليين والعالميين الرئيسيين والمديرين التنفيذيين الذين يتحدثون عن البنى التحتية والتقنيات والخدمات الجديدة وأنظمة السلامة وفرص الاستثمار والحلول وغيرها.

كما يتضمن المنتدى معرضا عن صناعة السكك الحديدية يشارك فيه مجموعة من اللاعبين الرئيسيين من المنطقة والعالم لعرض أحدث منتجاتهم وإنجازاتهم في هذا المجال. ويختم هذا الحدث بتنظيم جولة تعريفية للمختصين والمهتمين وذلك للتعرف على الأنشطة القائمة والمستقبلية للقطاع في السعودية.

عن منتدى الخطوط الحديدية