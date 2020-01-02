السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبل ثلاثة أعوام عاتب الشاعر علي بن محمد بن حمري القحطاني نفسه قائلا:

أقديت في أمرين وأخطيت في أمر

ثلاثة.. فيها للإنسان قوة

أقديت في الإبداع والموقف الثمر

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وأخطيت في حرمان نفسي الأبوة

الليلة.. كما قال بن حمري «لا يجي فوق المهم إلا الأهم»، بمليون و950 ألف ريال، بن حمري المزاجي عاشق الحرية ومحب السفر «....... ما عنده جلادة ولا صبرة» أمام والديه، يدخل السرور على قلبيهما، ويتزوج.

الليلة.. «ليلة علي» مواليد مستشفى الدكتور محمد فخري والراجحي في مدينة الخبر، درس الابتدائية في مدارس تحفيظ القرآن، ساعد حفظه لـ22 جزءا من القرآن الكريم على سلامة لسانه، وصقل مفرداته.

أول شرارة شعرية انطلقت في المرحلة الابتدائية، اشتعل ذاك الفتيل الفني من عمر العشر سنوات، فحظي بدعم عميه، ثم كانت الألعاب الشعرية بداية حقيقية لتلك الشعلة، ساهمت المجلات بعد ذلك في رؤية الكثيرين لهذا الوهج.

احترف كتابة الشعر في أغراضه كافة، وتفرد بلحن خاص، فكان راية الشعر، و«الدولة العظمى» له كما أطلق على نفسه، فحورب ولكن «خوي أبوخالد ما يفرك له خشم».