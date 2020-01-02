«أظهر معدنك» لتفعيل أخلاقيات الوظيفة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت شؤون التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية حملة «أظهر معدنك»، وذلك لتفعيل مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وحملة الإفصاح المصاحبة لها، التي تأتي تماشيا مع مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي صدرت بعد قرار موافقة مجلس الوزراء، كونها إحدى مخرجات برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية، المنطلق من برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أنه جرى إنشاء إدارة جديدة ومستقلة معنية بتفعيل المدونة وإجراءاتها، وكإجراء تمهيدي تم إطلاق حملة تعريفية بعنوان «أظهر معدنك» في وكالة الوزارة للثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الموظفين معرفة المدونة بشكل أكبر، وإيجاد بيئة عمل صحية، وقال «يجب أن نبادر بأنفسنا بالتغيير لتحقيق التميز الذي نطمح إليه في كل جوانب عملنا، والعمل على إيجاد البيئة الملائمة لجميع العاملين بتطلعات كبيرة».