16 مسارا ثقافيا في مناهج التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في إطار سعيها إلى خلق مسارات علمية معنية بالثقافة والفنون أبرمت وزارة الثقافة مذكرتي تعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تهدفان إلى تعزيز البرامج التعليمية والأنشطة الثقافية في قطاع التعليم، وخلق مسارات عملية للثقافة والفنون في مجالات التدريب التقني والمهني، بما يضمن توفير بيئة تعليمية حاضنة للمواهب الوطنية في مختلف المجالات الإبداعية.

ووقع المذكرة بين وزارتي الثقافة والتعليم، وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، فيما وقع المذكرة الثانية نائب وزير الثقافة حامد فايز، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وذلك في مقر وزارة الثقافة بالرياض أمس.

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وتضمنت مذكرة التعاون بين الثقافة والتعليم جوانب التعاون المشترك في جانب التعليم، والاتفاق على عمل دراسة متكاملة تتناول تعزيز وإدراج القطاعات الثقافية الـ16 في التعليم العام والعالي، وتفعيل المبادرات المنبثقة عنها وتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة، والتنسيق والتعاون على تنفيذ نتائج وتوصيات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، والتعاون بين الوزارتين على تحديث الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

فيما تركزت مذكرة التفاهم بين الثقافة ومؤسسة التدريب التقني على التعاون في مجالات التدريب، وتضمنت الاتفاق على إجراء دراسة متكاملة تتناول تعزيز وإدراج القطاعات الثقافية الـ16 في التدريب، والتعاون في تبادل البيانات والمعلومات التي تعزز عمل وزارة الثقافة والمؤسسة وتدعم تطوير برامجها، والتعاون وتسهيل إجراءات التراخيص للمؤسسات التدريبية الأهلية ذات العلاقة بالقطاعات الثقافية الستة عشر.وتأتي المذكرتان في سياق توفير بيئة داعمة للمواهب الوطنية تبدأ من التعليم العام والعالي، وتمتد إلى المجالات التدريبية. وجاءت أولى خطوات هذا المشروع بإعلان وزير الثقافة عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، والذي سيوفر للطلاب والطالبات السعوديين فرصا تعليمية نوعية لدراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية.

مذكرة التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم تشمل: