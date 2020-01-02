الرخصة المهنية بديل لكفايات المعلمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس عن نتائج آخر تطبيق لمقياس كفايات المعلمين والمعلمات الذي عقد في ربيع الأول الماضي، وذلك بعد صدور لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعتماد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف العبدلي أن اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلا لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها، إلى جانب مهامها ومسؤولياتها في تطوير المعايير المهنية والتعليمية، وإعداد الاختبارات بناء على معايير المهنة لغرض منح الرخص المهنية وتجديدها، وكذلك إعداد التقارير الفردية والعامة المبنية على نتائج الاختبارات المهنية، وتطوير النظام التقني للرخص المهنية التعليمية وتشغيله، إضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالرخص المهنية وأثر تطبيقها على أداء المعلم وجودة التعليم.

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وبين مدير الاتصال المؤسسي أن الهيئة ستعلن لاحقا عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد صدور قرار وزارة الخدمة المدنية بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري ليكون بتاريخ 10/11/1441، الموافق 1/7/2020.

وأشار إلى أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عاما في عام (1430هـ) على المتقدمين لمهنة التدريس، وعلى المتقدمات في عام (1434هـ)، ويقدم لمصلحة وزارتي التعليم والخدمة المدنية، لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها للمتقدمين للمهنة، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

واختتم العبدلي مؤكدا أن الهيئة تقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات من خلال حسابات الهيئة في شبكات التواصل الاجتماعي ETEC_SA، إضافة إلى مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة الـ8:00 صباحا إلى الساعة الـ8:00 مساء.

مميزات الاختبار