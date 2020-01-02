إجازة الطلاب والمعلمين تحت الصفر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

بالتزامن مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا على معظم مناطق المملكة، حيث تصل في بعض المناطق إلى ما دون مستوى الصفر المئوي، اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين المقبل.

وأكدت الأرصاد أنها لا تستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك في جبال اللوز وعلقان والظهر وعلى أجزاء من محافظات طريف والقريات من اليوم وحتى صبيحة الغد، مشيرة إلى أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل قد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر اعتبارا من الغد.

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من جانب آخر أشارت التوقعات إلى تأثر بعض المناطق بتقلبات جوية ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار اعتبارا من اليوم على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وحائل والرياض والقصيم والشرقية وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

ونبهت الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية اليوم وغدا

وقد تصل إلى أمطار متوسطة على مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، وجازان غدا وبعد غد.