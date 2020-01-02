مكة تحتضن أطول بوليارد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

من المتوقع أن يكون مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة حين الانتهاء منه أطول بوليفارد في المملكة، حيث يقع على مساحة 1.25 مليون م2، على أن يساهم في بيئة مناخية تزيد فيها نسبة الظلال، مما يوفر بيئة صحية ومشجعة لحركة المشاة في الطريق، ويهدف المشروع في المساهمة بتهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط الحياة لأهالي مكة المكرمة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين والزوار عبر العديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية المتكاملة، وذلك بحسب الشركة المطورة له.

ويضم المشروع ممرا للمشاة يفصل بين اتجاهي طريق الحركة الرئيس للمركبات، وذلك دون أي تقاطع بينهما بفضل جسور المشاة والأنفاق الفرعية التي تم ربطها بالمشروع.

مشروع طريق الملك عبدالعزيز