شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ”غاضبة جداً” من الحكومة الشرعية بسبب قيام الأخيرة بتوجيه الشكر لهذه الدول العربية دون غيرها..!(اسماء الدول) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إنه من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع مجلس الجامعة الثلاثاء.



وأضاف المتحدث على حسابه بموقع "تويتر"، "الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها".

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مصر ”غاضبة جداً” من الحكومة الشرعية بسبب قيام الأخيرة بتوجيه الشكر لهذه الدول العربية دون غيرها..!(اسماء الدول)

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وكانت حكومة الوفاق الليبية، أعربت عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي، على "دعم ليبيا" خلال اجتماع الجامعة العربية.



وأعلنت الجامعة العربية، في بيان لها الثلاثاء، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

من جهة أخرى، أبدى إعلام النظام المصري خيبة أمله من مخرجات الاجتماع، واعتبرها "مهينة" كونها لم تذكر تركيا بالاسم، ولم تبد الدول العربية تحفظها على مذكرة التفاهم بين "الوفاق" وأنقرة.

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