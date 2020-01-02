السعودية اليوم / سفير المملكة لدى النيجر يلتقي منسق خلية الأزمات الغذائية



نيامي 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي بمكتبه بالعاصمة نيامي منسق خلية الأزمات الغذائية النيجري محمد ناجم.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب منسق خلية الأزمات الغذائية النيجري عن شكره وتقديره لما تقدمه المملكة من مساعدات لجمهورية النيجر في مختلف المجالات، مشيداً بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين.

// انتهى //

19:44ت م

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