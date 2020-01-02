السعودية اليوم / جامعة أم القرى تدشن مشروع التدريب التطوعي لمنسوبيها



مكة المكرمة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس

دشن وكيل جامعة أم القرى الدكتور فريد الغامدي بمكتبه اليوم ، مشروع التدريب التطوعي وصفحته الإلكترونية، بحضور مدير إدارة التطوير الإداري وليد سمباوه.

ويهدف المشروع للاستفادة من خبرات منسوبي أم القرى من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، في تطوير مهارات الكوادر البشرية، ويفتح العديد من قنوات التدريب التي تُشارك في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، خاصةً في مجال التدريب المنهجي المدروس، كما يسهم في إنجاح أعمال برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بالجامعة .

وتحتوي صفحة المشروع على قاعدة تضم بيانات الأكاديميين والإداريين الراغبين بمشاركة خبراتهم العلمية والعملية من خلال برامج ودورات تدريبية وتوعوية وتثقيفية، تحت مظلة إدارة التطوير الإداري بالجامعة.

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19:23ت م

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