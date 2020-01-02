السعودية اليوم / وزير العمل الكيني يلتقي سفير المملكة لدى كينيا



نيروبي 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس

التقى وزير الخزانة المكلف وزير العمل بجمهورية كينيا أوكور ياتاني كاناتشو بمكتبه في وزارة الخزانة الكينية اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد بن عبد الغني خياط .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ودعمها في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين .

// انتهى //

18:42ت م

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