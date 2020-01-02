السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يكرم أكثر من 70 مبتكراً ومُبدعاً من شباب وشابات منطقة مكة المكرمة



جدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم أكثر من 70 مبتكراً ومُبدعاً من شباب وشابات المنطقة ممن حصلوا على براءات اختراع، بالإضافة للمتميزين من الجنسين ممن حصدوا جوائز محلية وعالمية في حقول العلم والمعرفة المختلفة، بهدف تنمية روح الإبداع والابتكار لديهم وتحفيز المواهب والقدرات.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتفقده مرافق ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية , ملتقياً المبتكرين والمبدعين من مُخرجات جامعات وإدارات تعليم محافظات المنطقة السبعة عشر، كما أطّلع سموه خلال الحفل الذي أشرفت على تنظيمه إمارة منطقة مكة المكرمة، على أعمال الطلاب , التي تم عرضها في أجنحة مخصصة، مستمعاً منهم إلى شرح عن اختراعاتهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات العلمية.

ويُسلط المعرض الذي تشارك فيه جامعات وإدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة , ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الضوء على الابتكارات , ما يعزز نشر ثقافة الإبداع، ويُسهم في خلق فرص أمام الطلبة المشاركين وكياناتهم التعليمية للقاءات التعارفية، ما يمكّن من تبادل الخبرات وتطوير الشراكات المعرفية بين المشاركين.

وقدم الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله "موهبة" الدكتور سعود المتحمي , شكره وتقديره لسمو الأمير بدر بن سلطان على تكريمه للمبتكرين والمبدعين , الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالموهوبين في كافة المجالات , ما يعزز مكانة المملكة كحاضرة انسانية واقتصادية واعدة بمستقبل زاهر.

وقال المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام سلطان الدوسري : نسعد اليوم بهذا التجمع النخبوي المرتكز على دعائم الإبداع والإتقان في محفل تنظمه إمارة منطقة المكرمة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان , الذي حرص على تحفيز الإبداع والمبدعين وتشجيع الرواد من أبناء المنطقة في شتى مجالات المعرفة، أولئك الذين رفعوا اسم المملكة عالياً في المحافل والمنافسات العالمية , وكان لهم في الداخل بصمتهم الجلية ما يعكس الواقع الذي وصل إليه أبناء هذه البلاد من تقدم ورقي ، - بفضل الله - ثم بالدعم الذي يلقاه أبناء وبنات هذه البلاد من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف الدوسري : أن هذا الاحتفاء والتكريم امتدادا للدعم والتشجيع الذي يلقاه شباب وشابات المنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة - حفظه الله - الذي أسس لجسور التعاون بين الإمارة والشباب عبر عدة برامج وأنشطة تهدف لاستثمار طاقاتهم وتحفيز روح الابداع لديهم، إننا إذ نحتفل اليوم بهذه الكوكبة التي سيكون لها - بإذن الله - دورها في تحقيق رؤية الوطن 2030 ، لنثمن عالياً تعاون كافة الجهات الداعمة لهذه الفئة , وفي مقدمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة) , ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية , وجامعات , وإدارات تعليم المنطقة , والشكر موصول لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ولكل من شارك في هذا المحفل الكبير .

ويأتي تكريم سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة للمبتكرين والمبدعين، تأكيداً على عناية المملكة العربية

وكان سموه قد زار ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتفقد مرافقه , المتضمن مقرات للإدارات الحكومية , وإدارتي حرس الحدود والجمارك، وجهات أخرى ذات العلاقة , مطلعاً على أعمال ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي يبلغ مساحته 14 مليون متر مربع، إذ بدأت عمليات الاستيراد والتصدير في ‏يناير 2014 ، ليصبح ثاني أسرع الموانئ نمواً في العالم، ما يُعد أكبر مشاريع المملكة في البنية التحتية، والأسرع نموًا على مستوى العالم.

// انتهى //

18:07ت م

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جدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم أكثر من 70 مبتكراً ومُبدعاً من شباب وشابات المنطقة ممن حصلوا على براءات اختراع، بالإضافة للمتميزين من الجنسين ممن حصدوا جوائز محلية وعالمية في حقول العلم والمعرفة المختلفة، بهدف تنمية روح الإبداع والابتكار لديهم وتحفيز المواهب والقدرات.جاء ذلك خلال زيارة سموّه لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتفقده مرافق ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية , ملتقياً المبتكرين والمبدعين من مُخرجات جامعات وإدارات تعليم محافظات المنطقة السبعة عشر، كما أطّلع سموه خلال الحفل الذي أشرفت على تنظيمه إمارة منطقة مكة المكرمة، على أعمال الطلاب , التي تم عرضها في أجنحة مخصصة، مستمعاً منهم إلى شرح عن اختراعاتهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات العلمية.ويُسلط المعرض الذي تشارك فيه جامعات وإدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة , ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الضوء على الابتكارات , ما يعزز نشر ثقافة الإبداع، ويُسهم في خلق فرص أمام الطلبة المشاركين وكياناتهم التعليمية للقاءات التعارفية، ما يمكّن من تبادل الخبرات وتطوير الشراكات المعرفية بين المشاركين.وقدم الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله "موهبة" الدكتور سعود المتحمي , شكره وتقديره لسمو الأمير بدر بن سلطان على تكريمه للمبتكرين والمبدعين , الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالموهوبين في كافة المجالات , ما يعزز مكانة المملكة كحاضرة انسانية واقتصادية واعدة بمستقبل زاهر.وقال المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام سلطان الدوسري : نسعد اليوم بهذا التجمع النخبوي المرتكز على دعائم الإبداع والإتقان في محفل تنظمه إمارة منطقة المكرمة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان , الذي حرص على تحفيز الإبداع والمبدعين وتشجيع الرواد من أبناء المنطقة في شتى مجالات المعرفة، أولئك الذين رفعوا اسم المملكة عالياً في المحافل والمنافسات العالمية , وكان لهم في الداخل بصمتهم الجلية ما يعكس الواقع الذي وصل إليه أبناء هذه البلاد من تقدم ورقي ، - بفضل الله - ثم بالدعم الذي يلقاه أبناء وبنات هذه البلاد من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في شتى المجلات.وأضاف الدوسري : أن هذا الاحتفاء والتكريم امتدادا للدعم والتشجيع الذي يلقاه شباب وشابات المنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة - حفظه الله - الذي أسس لجسور التعاون بين الإمارة والشباب عبر عدة برامج وأنشطة تهدف لاستثمار طاقاتهم وتحفيز روح الابداع لديهم، إننا إذ نحتفل اليوم بهذه الكوكبة التي سيكون لها - بإذن الله - دورها في تحقيق رؤية الوطن 2030 ، لنثمن عالياً تعاون كافة الجهات الداعمة لهذه الفئة , وفي مقدمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة) , ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية , وجامعات , وإدارات تعليم المنطقة , والشكر موصول لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ولكل من شارك في هذا المحفل الكبير .ويأتي تكريم سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة للمبتكرين والمبدعين، تأكيداً على عناية المملكة العربية السعودية بهذه الفئة، واستثمار طاقاتهم ودعمهم ليصبحوا عناصر فاعلة وذات تأثير في تحول البلاد إلى مجتمع معرفي متكامل، فيما يأتي التكريم دعماً لهم كونهم أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أخذت في الاعتبار دعم المبتكرين وتحفيز براءات الاختراعات وتحفيز المبدعين في مجالات المعرفة، عبر احتضان مواهبهم وتبني مخرجاتهم وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية تسهم في بناء مستقبل مزهر للوطن.وكان سموه قد زار ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتفقد مرافقه , المتضمن مقرات للإدارات الحكومية , وإدارتي حرس الحدود والجمارك، وجهات أخرى ذات العلاقة , مطلعاً على أعمال ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي يبلغ مساحته 14 مليون متر مربع، إذ بدأت عمليات الاستيراد والتصدير في ‏يناير 2014 ، ليصبح ثاني أسرع الموانئ نمواً في العالم، ما يُعد أكبر مشاريع المملكة في البنية التحتية، والأسرع نموًا على مستوى العالم.// انتهى //18:07ت م0164

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