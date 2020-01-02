السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر )



حائل 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بديوان الإمارة اليوم توقيع اتفاقية انضمام إمارة المنطقة إلى الجهات الحكومية المرتبطة بقناة التكامل الحكومية (تكامل GSB) التي أنشأها ويشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) كأحد مشاريع البنية التحتية الوطنية.

ووقع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ و من برنامج (يسّر ) مساعد الرئيس التنفيذي المهندس هشام بن عبدالملك آل الشيخ.

واطلع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن خلال اجتماعه بصالة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اليوم مع وفد من برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية ( يسر) على أهم الخدمات التي يقدمها البرنامج للجهات الحكومية بمنطقة حائل بشكل عام وإمارة المنطقة بشكل خاص وأهم الخدمات التي تقدمها قناة التكامل الحكومية والتي أتمت إمارة المنطقة الارتباط بها للاستفادة من هذه الخدمات .

وتعد قناة التكامل الحكومية كياناً يشتمل على أنظمة وسيطة تحتوي على بنية متكاملة من الأجهزة والبرامج، وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدام تلك البيانات لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونياً بشكل دقيق وسريع وآمن؛ ويهدف برنامج (يسِّر) من خلال إنشاء قناة التكامل الحكومية إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة بين جميع الجهات المرتبطة بالقناة، حيث تلعب القناة دوراً محورياً في تمكين الأعمال والتقنية لتكامل الجهات الحكومية فيما بينها؛ وذلك نظراً لأن طبيعة الخدمات الحكومية هي الاعتمادية التي تقتضي التكامل والترابط بين كثير من الجهات من أجل تنفيذ خدمة حكومية ما.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية المدير العام للإدارة العامة للتحول الرقمي الحكومي المهندس عبدالله القحطاني ومحلل أول تطوير علاقات حكومية المهندس فيصل العياف ومدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة حائل عضو فريق التطوير التقني بإمارة المنطقة المهندس جفن الشمري ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة سعود المرشدي .

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18:00ت م

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