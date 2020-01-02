السعودية اليوم / خدمات الاحوال المدنية المتنقلة تنفذ اكثر من 400 زيارة للجهات التعليمية



الرياض 07 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

نفذت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة أكثر من 400 زيارة لجهات تعليمية في عدد من المحافظات والمراكز حول المملكة من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر ربيع الآخر، محققةً أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المتنقلة المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

واظهرت إحصائية لخدمات الاحوال المدنية المتنقلة من بداية شهر محرم إلى نهاية شهر ربيع الآخر للعام الحالي 1441هـ أن الوحدات المتنقلة بنوعيها الحقائب والعربات، نفذت 375 زيارة للمدارس و 31 زيارة للجامعات خلال تلك الفترة ضمن حملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما, بالإضافة إلى عدد من الخدمات الاخرى.

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، حيث تساهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة من خلال اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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17:48ت م

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