

الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

أعلن معالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي عن موافقة الهيئة التنفيذية في الندوة على إنشاء ( 7 ) مراكز تنموية متكاملة في عدد من الدول الإفريقية والآسيوية .

وبين في تصريح له أنه سيتم افتتاح هذه المراكز التنموية بمشيئة الله تعالى في عام 1444هـ/ 2023، وتهدف إلى تأهيل الشباب المسلم على خدمة مجتمعاتهم والإسهام في تنميتها .

وقال الأمين العام للندوة العالمية " إن الندوة تمكنت خلال السنوات الماضية، بفضل الله ثم بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الكريم من بناء ورعاية العديد من المراكز الإسلامية في مختلف أنحاء العالم؛ وقد وصل إجماليها إلى (450) مركزًا ، استفاد منها نحو مليون و125 ألف شاب وفتاة ".

ولفت معاليه النظر إلى أن الندوة تسعى إلى تأسيس عدد من المراكز التنموية المتكاملة لتكون هدفا استراتيجيا طويل الأمد للتنمية المستدامة في عدد من البلدان الإسلامية من بينها " إندونيسيا، وقيرغيزيا ، والصومال، وغينيا كوناكري، وتشاد، والنيجر، والسنغال".

وسيحوي كل مركز تنموي على مسجد بكامل منافعه بمساحة ( 200 م )، ومسكن للإمام بمساحة ( 80 م )، ومدرسة للمراحل الأساسية بمساحة ( 450م )، ودار متكاملة للأيتام بمساحة ( 550م )، وملحق لخدمتهم بمساحة ( 250م )، ومستوصف طبي بمساحة (150م)، ووقف استثماري بمساحة (200م)، ومبنى إداري .

// انتهى //

17:17ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " ندوة الشباب الإسلامي " تنشئ سبعة مراكز تنموية لأيتام الدول الإفريقية والآسيوية بحلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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