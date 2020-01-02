السعودية اليوم / أمانة نجران تشارك في المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي بالمنطقة



نجران 07 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

تشارك أمانة منطقة نجران في مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان حرص الأمانة على المشاركة في الفعاليات والبرامج والأنشطة المجتمعية، مبيناً أن الأمانة تشارك بمعرض يحوي عرضاً عن مشروع الحديقة الضوئية التي يجري تنفيذها حالياً بمنتزه الملك فهد، وصور ومطبوعات وإصدارات لأهم المشاريع التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية.

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17:00ت م

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