سوق السينما في 2030 سيبلغ 1.2 مليار دولار

2020-01-02

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت شركة الأبحاث غلوبال نيوز واير، إن من المتوقع أن تبلغ قيمة حجم سوق السينما السعودية أكثر من 1.2 مليار دولار (4.6 مليار ريال) بنهاية عام 2030.

وفي البحث المكون من 115 صفحة، بعنوان سوق السينما في المملكة، جاء أن شركة Development & Investment Entertainment Company أو DIEC، تعمل على تطوير قطاع صناعة السينما بميزانية مقترحة تبلغ 1 مليار ريال، وستوفر آلاف من فرص العمل المباشرة في عام 2020.

وقال التقرير إن كبرى مدن المملكة الرياض وجدة، حصلتا على استثمارات ضخمة من الشركات المحلية والعالمية، وتتوفر سينمات بتنسيقات ثلاثية الأبعاد، ورباعية الأبعاد، وIMAX و VIP / Premium و Standard وتنسيقات أخرى في المملكة.

مصادر إيرادات السينما:

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وأكد التقرير أن شباك التذاكر هو المصدر الرئيسي للإيرادات لسوق السينما السعودية، لكن هناك مصادر أخرى أيضًا تساهم في الإيرادات ومنها: بيع الأطعمة والمشروبات مثل الفشار والمشروبات الغازية والدخل من الإعلانات.

تفضيلات المواطنين:

أجرى البحث تقييمًا شاملًا لسوق تنسيق الأفلام في المملكة العربية السعودية، وخلص إلى أن الـ 3D ، 4D و IMAX و VIP سيكونوا اختيار السعوديين في السنوات القادمة.

الرياض مركز الـسينما:

قال التقرير إن الرياض كونها أكبر مدينة وعاصمة المملكة العربية السعودية، فهي تمتلك جزءًا مهمًا من سوق السينما في المملكة، وسينمو في مناطق مثل جدة ومدن أخرى في الفترة المتوقعة وفقًا لتحليل البحث، لكن على الأرجح ستكون الرياض هي مركز السينمات.

ولفت التقرير إلى أن حكومة المملكة تلتزم بتحسين نوعية حياة متابعات الخليج 365 من خلال تطبيق رؤية 2030، وتعمل السعودية على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص من خلال الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة للقطاع غير النفطي، والسينما إحداها.

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