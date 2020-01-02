المعارضة السورية تشن هجوما عنيفا على إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق بدأت فصائل المعارضة السورية هجوما عنيفا أمس في مناطق تقدمت إليها قوات النظام خلال الأيام الماضية بريف إدلب الجنوبي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين على محوري التح وجرجناز، وسط قصف مكثف وعنيف تنفذه الفصائل منذ الصباح، في محاولة منها لمعاودة التقدم في المنطقة واسترجاع البلدة والقرية.



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