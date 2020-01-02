السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي بن عبدالله الجعويني أن استراتيجية الصندوق الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة «هدف» مطلع الأسبوع الحالي تتضمن عددا من البنود التي ستسهم - بإذن الله - في تطوير أداء الصندوق ورفع نسبة مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، بالشراكة الاستراتيجية مع منشآت القطاع الخاص.
واستعرض الجعويني خلال اللقاء الذي نظمته جمعية كتاب الرأي بمدينة الرياض، برامج ومبادرات «هدف» التي يعمل عليها الصندوق لتمكين أبناء وبنات الوطن، ودعمهم وتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، انطلاقا من رؤية الصندوق ورسالته الهادفة إلى تمكين الكوادر البشرية.
وأشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن الصندوق يعمل في الوقت الحالي على تعزيز وتطوير شراكاته الاستراتيجية مع قطاع الأعمال في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعظيم الاستفادة من برامج الصندوق الموجهة لمنشآت القطاع الخاص لزيادة معدلات توظيف السعوديين والسعوديات. واستمع مدير عام الصندوق إلى مداخلات ومقترحات وأفكار الحضور، مجيبا عن استفساراتهم حول التوجهات المستقبلية التي يعمل عليها بناء على مسارات دعم مباشرة وموجهة للمنشآت لدعم عمليات التوطين.
من جهته، ثمن رئيس الجمعية علي الشدي إسهامات «هدف» في دعم مسيرة التوطين في سوق العمل، وتمكين الكوادر البشرية من الفرص الوظيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر «هدف» يستعرض الشراكة مع القطاع الخاص والخطط المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.