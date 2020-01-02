«هدف» يستعرض الشراكة مع القطاع الخاص والخطط المستقبلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي بن عبدالله الجعويني أن استراتيجية الصندوق الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة «هدف» مطلع الأسبوع الحالي تتضمن عددا من البنود التي ستسهم - بإذن الله - في تطوير أداء الصندوق ورفع نسبة مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، بالشراكة الاستراتيجية مع منشآت القطاع الخاص.

Advertisements

واستعرض الجعويني خلال اللقاء الذي نظمته جمعية كتاب الرأي بمدينة الرياض، برامج ومبادرات «هدف» التي يعمل عليها الصندوق لتمكين أبناء وبنات الوطن، ودعمهم وتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، انطلاقا من رؤية الصندوق ورسالته الهادفة إلى تمكين الكوادر البشرية.

وأشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن الصندوق يعمل في الوقت الحالي على تعزيز وتطوير شراكاته الاستراتيجية مع قطاع الأعمال في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعظيم الاستفادة من برامج الصندوق الموجهة لمنشآت القطاع الخاص لزيادة معدلات توظيف السعوديين والسعوديات. واستمع مدير عام الصندوق إلى مداخلات ومقترحات وأفكار الحضور، مجيبا عن استفساراتهم حول التوجهات المستقبلية التي يعمل عليها بناء على مسارات دعم مباشرة وموجهة للمنشآت لدعم عمليات التوطين.

من جهته، ثمن رئيس الجمعية علي الشدي إسهامات «هدف» في دعم مسيرة التوطين في سوق العمل، وتمكين الكوادر البشرية من الفرص الوظيفية.