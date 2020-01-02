حساب المواطن يتعامل مع 4.7 ملايين خدمة في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعامل برنامج حساب المواطن مع أكثر من 4.7 ملايين خدمة خلال العام الماضي 2019 على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع، ومركز الاتصال، وحساب خدمة المستفيدين، والحساب الرسمي للبرنامج، وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

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وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من مليوني اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2019، بمتوسط سرعة رد لم تتجاوز 17 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، وراجع حوالي 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 287 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 56 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع.

وذكر القحطاني أن البرنامج أتم التعامل مع قرابة 630 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» لجميع حسابات البرنامج، مشيدا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، إلى أن توج البرنامج أخيرا بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في عام 2019 على مستوى الوطن العربي الهادفة لتطوير القدرات البشرية وترسيخ دور مؤسسات المجتمع لمواكبة التطور المعلوماتي.

إنجازات 2019