هيونداي تستثمر 86.6 مليار دولار في السيارات المستقبلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم مجموعة «هيونداي موتور جروب» الكورية الجنوبية، والتي تنتج سيارات هيونداي وكيا، استثمار أكثر من 100 تريليون وون (86.6 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادة وجودها في أسواق النقل المستقبلي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة جونج وي سون قوله «نخطط لإطلاق 44 سيارة تعمل بالكهرباء، بما فيها 11 طرازا تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول عام 2025، حيث نهدف إلى أخذ زمام المبادرة في أسواق السيارات الكهربائية بناء على تطوير منصاتنا الخاصة ومكونات السيارات الكهربائية الأساسية».

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وتتضمن الخطة الاستثمارية للمجموعة ضخ 61 تريليون وون في أعمالها الأساسية لصناعة السيارات ووسائل النقل المستقبلية، وخاصة السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وكانت شركة هيونداي موتور أعلنت في الشهر الماضي اعتزامها استثمار 41 تريليون وون على الأعمال الحالية و20 تريليون وون على التكنولوجيا الجديدة في محاولة لتحويل نفسها إلى «مزود لحلول النقل الذكية».

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان «هيونداي موتور جروب» اعتزامها إطلاق السيارة «جي في 80» في السوق المحلية خلال الشهر الحالي لتعزيز خط إنتاجها من سيارات الدفع الرباعي. وكشفت هيونداي النقاب عن الصور الأولى للسيارة وهي من فئة سيارات الدفع الرباعي التابعة لعلامة «جينيسيس» الفارهة، المتاحة في الأسواق الكورية الجنوبية.

وتخطط هيونداي للإعلان عن سعر السيارة وغيرها من التفاصيل في وقت لاحق، مشيرة إلى أن السيارة ستكون متاحة في الأسواق العالمية هذا العام.