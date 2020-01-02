ثلاث ركائز لاستراتيجية هيئة المحامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعكف الهيئة السعودية للمحامين حاليا على إعداد الخطة الاستراتيجية للتوجهات المستقبلية، من خلال ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في التمكين، والاستدامة، والتجانس، كما تعمل على تفعيل عملية الحوكمة للوصول إلى قدر عال من الالتزام، وتحقيق الموازنة بين المصالح والأهداف لجميع أطراف العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمحامين الدكتور أحمد الصقيه، أن اللجنة التنفيذية تعمل حاليا على إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات خلال الفترة القادمة؛ لرفع مستوى الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية، وتشكيل عدد من اللجان أهمها: لجنة المراجعة؛ من أجل مزيد من الشفافية والإفصاح، والتطبيق الأمثل للمبادئ المحاسبية والمالية في ميزانية الهيئة، ولجنة تطوير الأعمال الإدارية؛ لخلق فرص تمكن الهيئة من الاستدامة المالية، وإعادة الهيكلة الإدارية بما يتوافق مع أغلب الممارسات في الهيئات ذات العلاقة.