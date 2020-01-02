مليونا سعودي وسعودية يتدربون عبر «دروب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التحق مليونا سعودي وسعودية بدورات برنامج التدريب الالكتروني «دروب»، حيث بلغ عدد عمليات الإكمال للدورات التدريبية نحو 16 مليون عملية إكمال منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2014، حتى نهاية نوفمبر الماضي.

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وأوضح المدير العام لتطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمشرف على برنامج التدريب الالكتروني «دروب» محمد الشويعر أن برنامج «دروب» أتاح منذ بداية العام الجاري 2019، نحو 42 برنامجا تدريبيا جديدا في مجالات متنوعة، من بينها التجارة الالكترونية، والبيانات، والإحصاء الوصفي، والتصميم الجرافيكي، وإدارة الفعاليات، كما تم تخصيص دورات تدريبية لموظفي ومشرفي المبيعات في الأنشطة المستهدفة في التوطين، وتشمل مهارات إدارة المبيعات وقياس جودة خدمة العملاء والإدارة ونحوها.

وأكد أنه يتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، وسيحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وأضاف أن برنامج «دروب» للتدريب الالكتروني يستهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعالة.