السعودية | وزير الخارجية يستقبل سفير نيوزيلندا لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:08 مساءً, 2 يناير 2020 م استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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