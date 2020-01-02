شكرا لقرائتكم خبر عن «الاحوال المتنقلة» تنفذ 400 زيارة للجهات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة أكثر من 400 زيارة لجهات تعليمية في عدد من المحافظات والمراكز حول المملكة من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر ربيع الآخر، محققةً أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المتنقلة المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

واظهرت إحصائية لخدمات الاحوال المدنية المتنقلة من بداية شهر محرم إلى نهاية شهر ربيع الآخر للعام الحالي 1441هـ أن الوحدات المتنقلة بنوعيها الحقائب والعربات، نفذت 375 زيارة للمدارس و 31 زيارة للجامعات خلال تلك الفترة ضمن حملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما, بالإضافة إلى عدد من الخدمات الاخرى.