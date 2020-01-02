«الجبير» يلتقي رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم ، رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة. وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعد بن عثمان سويعد، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان بن فهد بن خزيم.

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