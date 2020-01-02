فيديوجراف.. شبح صانع الألعاب يطارد الشارقة والوحدة بدوري الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني فريقا الشارقة والوحدة من غياب صانعي ألعابهما قبل مواجهتهما في قمة دوري الخليج العربي.
الشارقة يستضيف الوحدة على ملعبه، مساء الأربعاء، في الجولة الـ12 من منافسات دوري الخليج العربي.
ويغيب عن الشارقة لاعبه البرازيلي إيجور كورنادو الذي يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب لشهرين.
في المقابل، يعاني الوحدة من غياب قائده إسماعيل مطر، بعد تجدد إصابته في أوتار الركبة.
وكان الشارقة قد فقد صدارة دوري الخليج العربي في الجولة الماضية، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 24 نقطة خلف شباب الأهلي صاحب الصدارة بـ26 نقطة.
في المقابل يسعى الوحدة لاستعادة نتائجه الإيجابية، بعد سلسلة النتائج السلبية التي أبقته في المركز الثامن.
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