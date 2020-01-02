الشيخ محمد بن زايد يجري زيارة رسمية لباكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى باكستان في زيارة رسمية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى إسلام آباد.

وتربط باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات وطيدة، تجذرت خلال العقود الماضية، وترجمت إلى تعاون متعدد الأوجه، يمثل حالة فريدة في العلاقات العربية الآسيوية في المنطقة.